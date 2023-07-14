Джеймс Кэмерон может снять сериал о катастрофе с батискафом «Титан»

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Создатель блокбастера «Титаник» Джеймс Кэмерон ведет переговоры о съемках драматического сериала о катастрофе батискафа «Титан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Sun.

Инсайдеры утверждают, что один из стриминговых сервисов обратился к известному режиссеру, который опускался к обломкам Титаника 30 раз, чтобы рассказать историю пяти человек, погибших на подводной лодке в прошлом месяце.

Катастрофа, случившаяся с «Титаном», уже рассматривается как сериал для одного из крупнейших в мире стриминговых сервисов, а Кэмерон - как основной кандидат на пост режиссера.

Источник сообщает, что эта тема, близкая его сердцу. Кэмерон в свое время рассказал историю «Титаника» с такой сострадательностью, что для него это кажется естественным шагом.

На съемки сериала потребуется много времени, денег и ресурсов.

Говорят, что голливудский актер Мэтт Дэймон, а также звезда Marvel Кумэйл Нанджиани входят в число актеров, которых хотят привлечь к исполнению главных ролей в сериале.

Уроженец Канады Кэмерон выиграл три «Оскара» за своей фильм «Титаник» в 1998 году, включая номинацию за «Лучший фильм». Он также является экспертом по глубоководным исследованиям.

Ранее «Казинформ» сообщал о том, что все находившиеся на борту батискафа «Титан» компании Ocean Gate пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле, погибли при погружении судна к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане.