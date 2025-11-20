РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:40, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Джакарта стала крупнейшим мегаполисом мира

    Столица Индонезии Джакарта вышла на первое место в списке крупнейших городов мира, оставив позади Токио,  передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    Фото: BILD

    Издание пишет, что в новом отчете ООН World Urbanization Prospects 2025 говорится о том, что в агломерации Джакарты проживает почти 42 миллиона человек. Далее следуют Дакка в Бангладеш (40 миллионов) и Токио с прилегающими территориями (33 миллиона). ООН отмечает, что почти половина населения планеты, перевалившего за восемь миллиардов человек, живет в городах.

    — Численность городских жителей более чем удвоилась с 1950 года, когда в городах проживало лишь 20 процентов от 2,5 миллиарда человек, — говорится в докладе.

    Особенно быстро растет число мегаполисов с населением более 10 миллионов человек: за 50 лет их количество увеличилось с восьми до 33, из них 19 находятся в Азии. Среди топ-10 гигантских агломераций лишь одна не относится к азиатскому региону — Каир.

    К 2050 году, по оценкам ООН, число мегаполисов с населением свыше 10 миллионов человек увеличится до 37. В этот список должны войти Аддис-Абеба в Эфиопии, Дар-эс-Салам в Танзании, Хаджипур в Индии и Куала-Лумпур в Малайзии. При этом некоторые крупные города, такие как Мехико и Чэнду, по данным отчета, уже начинают сокращаться.

    Ранее Kazinform проанализировал влияние внутренней миграции на развитие городов, опираясь на мнение экспертов. 

    Диана Калманбаева
