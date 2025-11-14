Двусторонний тандем Казахстана и Узбекистана положительно влияет на интеграцию в регионе — эксперт

По словам политолога Фархода Толипова, нынешние отношения Казахстана и Узбекистана имеют стратегическое значение.

— Несколько лет назад эти связи вышли на уровень союзничества. В ходе неофициального визита Касым-Жомарта Токаева в Хиву президенты сделали совместное заявление. В нем главы государств сообщили, что, наряду со стратегическими, союзническими отношениями, теперь казахско-узбекское сотрудничество и политические связи будут развиваться в формате двустороннего тандема. Это говорит о высоком уровне взаимного доверия, — сказал Ф.Толипов.

Эксперт отметил, что сотрудничество Казахстана и Узбекистана оказывает влияние на процесс интеграции в регионе.

— Аналитики с 90-х годов говорят, что сближение самых основных государств в регионе — Казахстана и Узбекистана, — является критерием интеграции в регионе. Это написано и в декларации, принятой двумя этими странами. Официальная позиция Астаны и Ташкента касательно будущего оказывает прямое влияние на развитие в Центральной Азии, — сказал Ф.Толипов.

Как отметил эксперт, государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан станет еще одним важным шагом, направленным на углубление сотрудничества двух государств.

Официальные Астана и Ташкент хорошо понимают, что объединение — путь к успеху, нежели действия в одиночку. Такое мнение высказал узбекистанский политолог Равшан Назаров.

Эксперт отметил, что в последние годы Казахстан и Узбекистан уделяют особое внимание развитию диалога на высшем уровне.

— Стержнем этой активности являются общая позиция стран по поводу будущего Центрально-Азиатского региона, основанная на взаимном доверии.

Казахстан и Узбекистан хорошо понимают, что объединение — путь к успеху, нежели действия в одиночку. Это, в свою очередь, дает возможность для качественного решения вопросов экономического продвижения, повышения уровня жизни населения и обеспечения региональной безопасности, — сказал Р.Назаров.

По его мнению, особую роль в развитии процесса интеграции между двумя странами играют общая история и издревле сформировавшиеся культурно-гуманитарные связи.

— Геополитическая ситуация в мире подталкивает страны к совместным действиям, к поиску доверительного партнерства. Соответственно, это показывает особую актуальность партнерства Казахстана и Узбекистана. Сотрудничество между двумя странами, основанное на прагматизме и взаимном уважении, считается движущей силой, способствующей продвижению вперед, — добавил эксперт.

Также Равшан Назаров отметил, что инициативы и интересы в развитии различных сфер у двух государство совпадают. В частности, у Казахстана и Узбекистана большой потенциал в энергетическом и транспортно-логистическом секторах. Соответственно, страны, используя эти возможности, уделяют внимание тесному взаимодействию.

— У обеих сторон большой потенциал в транзитных коридорах и логистике. И все же, он не используется полностью. Развитие главных путей, связывающих Европу и Азию, проходящих по территории наших стран, может стать стержнем экономического роста. Нужно уделить особое внимание внедрению цифровых технлогий для модернизации действующей инфраструктуры, создания новых логистических хабов и оптимизации грузоперевозок, — сказал Р.Назаров.

По его словам, совместное развитие транспортных коридоров даст возможность повысить транзитный потенциал и сократить логистические расходы.

— Создание единой цифровой платформы для контроля за грузами, оптимизация таможенных процедур и координация стандартов повысят конкурентоспособность наших транзитных коридоров, — заключил эксперт.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан.