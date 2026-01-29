Двумя руками за - Игорь Лепеха о предложении ограничить продажу алкоголя в Казахстане

— Министерство внутренних дел двумя руками за эти вещи. Мы понимаем, что на сегодняшний день огромная доля преступлений совершается как раз на почве пьянства, алкоголизма, совместного распития. Практически все бытовые убийства на этой почве, — сказал Игорь Лепеха.

По его словам, МВД неоднократно направляло во все инстанции предложения о запрете ночной продажи алкоголя, переводе его реализации в специализированные магазины, а также об ограничении времени продажи спиртного в увеселительных заведениях.

— Но пока на сегодняшний день это всё в рамках инициативы. Любую инициативу в этом плане мы поддерживаем. Будет ли эта норма принята, зависит от Мажилиса. В какие сроки и в каком виде она будет принята — это работа Мажилиса, — добавил он.

Ранее мажилисмен Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе Премьер-министру Олжасу Бектенову предложил запретить розничную продажу алкогольных продукций в объектах торговли после 20:00, в увеселительных заведениях — после 22:00, а также онлайн-продажу спиртного.