    Двухуровневую дорогу могут построить на проспекте Кабанбай батыра в Астане

    В Астане разрабатывают проект двухуровневой дороги на проспекте Кабанбай батыра. Об этом сообщил заместитель акима столицы Ерсин Отебаев в кулуарах совместного заседания палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — Сейчас проект двухуровневой дороги только ведется, разрабатываются некие эскизные работы. Рассматриваются варианты надземных и подземных перекрестков, возможно, на данном этапе конкретного решения пока нет. Работы ведутся, но данная дорога, как показывает практика, необходима, — сказал замакима. 

    Ерсин Отебаев уточнил, что предварительно проект планируется реализовать на проспекте Кабанбай батыра. Завершить подготовку проекта могут к середине следующего года.

    Ранее сообщалось, что в Астане отремонтируют около 50 улиц в этом году.

    Данира Искакова
    Автор