Двухлетнюю девочку спасли из задымленной квартиры в Алматы

25 Ноября 2022, 10:11

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одной из квартир четырехэтажного дома произошел пожар, жильцам пришлось эвакуироваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, 24 ноября в 10:31 пожарные расчеты выехали по адресу: Бостандыкский район, улица Кекилбайулы, дом 129/3.

«Через 6 минут установлено горение балкона открытым пламенем с переходом на комнату квартиры на третьем этаже четырехэтажного дома. Черный густой дым, заполнивший верхний этаж, отрезал пути эвакуации жильцам. Пламя угрожало перейти на квартиру вышележащего этажа. Поступила информация от соседей, что в квартирах заблокированы люди, а возможно и маленький ребенок. В ходе проведения разведки пожарный-спасатель СПЧ-1 Адиль Дауренкулов, находясь в составе газодымозащитной службы, используя подручные средства защиты органов дыхания, вынес из квартиры на четвертом этаже, заполненной едким дымом, двухлетнюю девочку. После осмотра бригадой скорой помощи она передана благополучно родителям», - сообщили в ДЧС.

В общем сложности из-за пожара покинули свои квартиры около 20 человек. Пожар ликвидирован за 16 минут, в 10:53. Жертв и пострадавших нет. Принятыми оперативными мерами не было допущено распространения огня на квартиры вышележащего этажа.

Об оперативных действиях пожарных Бостандыкского района рассказал в своем Instagram известный казахстанский спортсмен, боец ММА Ардак Назаров.

«Друзья, опасность нас подстерегает в любой момент. В течение часа за которое мы тренировались в спортзале, успел вспыхнуть пожар в квартире дома, недалеко от нас. Пожарные спасли ребенка с ограниченными возможностями, семью и ликвидировали пожар. Если бы не быстро прибывшие пожарные, трагедия возможно произошла бы сразу в двух семьях. Пожарного, вынесшего двухлетнего ребенка с ограниченными возможностями зовут Адиль Дауренкулов. Хотелось бы, чтобы их оценили, ведь только недавно, при похожем случае по спасению, мы потеряли нашего героя Аскара Забикуллина. Ведь эти ребята опора своих семей, мы по достоинству должны их поддерживать и оценивать их труд», - написал спортсмен.