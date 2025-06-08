09:25, 08 Июнь 2025 | GMT +5
Двухэтажный коттедж сгорел в Алматы
Ночью в Медеуском районе Алматы произошел пожар в строящемся деревянном частном доме, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
На месте возгорания был создан штаб пожаротушения, поданы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.
Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой — здание было полностью деревянным.
Из горящего дома пожарные вынесли два газовых баллона, тем самым предотвратив возможный взрыв.
— Пожар был ликвидирован на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.
Ранее пятеро детей погибли при пожаре в Западно-Казахстанской области.