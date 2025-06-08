Двухэтажный коттедж сгорел в Алматы

На месте возгорания был создан штаб пожаротушения, поданы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.

Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой — здание было полностью деревянным.

Из горящего дома пожарные вынесли два газовых баллона, тем самым предотвратив возможный взрыв.

— Пожар был ликвидирован на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

Ранее пятеро детей погибли при пожаре в Западно-Казахстанской области.