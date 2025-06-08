РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:25, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Двухэтажный коттедж сгорел в Алматы

    Ночью в Медеуском районе Алматы произошел пожар в строящемся деревянном частном доме, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Двухэтажный коттедж сгорел в Алматы
    Кадр из видео

    На месте возгорания был создан штаб пожаротушения, поданы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.

    Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой — здание было полностью деревянным.

    Из горящего дома пожарные вынесли два газовых баллона, тем самым предотвратив возможный взрыв.

    — Пожар был ликвидирован на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС РК.

    Ранее пятеро детей погибли при пожаре в Западно-Казахстанской области.

    Теги:
    ДЧС Пожар Алматы
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают