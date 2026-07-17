Двух тонувших спасли в Жамбылской области

Один случай произошел на Тасоткельском водохранилище, второй — на Терис-Ащыбулакском водохранилище. Обоим пострадавшим оказали первую доврачебную помощь, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала июня на самых популярных водоемах Жамбылской области круглосуточно дежурят спасатели. Посты развернуты в местах массового отдыха, а мобильные группы патрулируют удаленные и потенциально опасные участки.

За это время сотрудникам оперативно-спасательного отряда уже дважды пришлось приходить на помощь людям, оказавшимся в воде. Одного человека спасли на Тасоткельском водохранилище, второго — на Терис-Ащыбулакском.

Спасатели напоминают, что специализированные посты работают далеко не на всех водоемах региона. В этом купальном сезоне в области функционируют шесть стационарных спасательных постов. Они расположены в Таразе, Шу, Жанатасе, Каратау и селе Майтобе. Еще шесть мобильных групп контролируют обстановку на реке Талас, озере Балхаш, Тасоткельском и Терис-Ащыбулакском водохранилищах, озере Пионер и в районе моста «Андасбай» в Жамбылском районе.

Помимо дежурства у воды, сотрудники ДЧС проводят масштабную профилактическую работу. С начала года совместно с полицейскими и представителями местных исполнительных органов они организовали 621 профилактический рейд. К информационно-разъяснительной работе также привлекли около 1200 волонтеров.

В местах, где купание запрещено или представляет опасность, установлено 420 предупреждающих знаков и 62 информационных баннера.

Ранее сообщалось, что с начала купального сезона в Казахстане утонули 68 человек, из них 24 ребенка. Тонущую девушку спасли на озере Сайран в Алматы.