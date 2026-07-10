С начала купального сезона в Казахстане утонули 68 человек, из них 24 ребенка

С начала купального сезона в Казахстане утонули 68 человек, в том числе 24 ребенка. Более 90% случаев утопления происходят в запрещенных местах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как проинформировал главный специалист Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Саян Токымбаев, более 90% случаев произошли в запрещенных и необорудованных для купания местах.

— Наибольшее число погибших зарегистрировано в Мангистауской и Алматинской областях — по девять человек. Еще по пять человек утонули в Туркестанской, Акмолинской и Костанайской областях, — сообщил главный специалист департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Саян Токымбаев на брифинге в МЧС.

Как отметил представитель ведомства, основной причиной гибели на воде остается несоблюдение правил безопасности, а также недооценка опасности пребывания на водоемах, особенно детьми.

В связи с этим ведомство усиливает профилактическую работу. Так, с начала года навыкам плавания обучены около 24 тысяч детей. Кроме того, распространено порядка 166 тысяч памяток, листовок и брошюр, а на водоемах установлено 1403 знака безопасности.

В МЧС напомнили, что за нарушение правил безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 412 Кодекса об административных правонарушениях, размер штрафа составляет 7 МРП (около 28 тыс. тенге).

По данным ведомства, с начала купального сезона к административной ответственности привлечены более 1,5 тыс. нарушителей.

— Более 90% случаев утопления происходят именно в запрещенных и необорудованных местах. Купание там запрещено. Во время рейдов такие нарушения фиксируются с помощью видеорегистраторов, после чего составляются административные протоколы. Практика показывает, что количество повторных нарушений снижается — люди начинают понимать, что отдыхать необходимо только в безопасных местах, — отметил Саян Токымбаев.

Он также напомнил, что правилами безопасности запрещено купание в ночное время.

Для мониторинга ситуации на водоемах сотрудники департамента используют два беспилотных летательных аппарата. По данным МЧС, с начала купального сезона спасатели во время патрулирования спасли 90 человек, в том числе 23 детей.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при нахождении у воды:

не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;

не купаться в запрещенных и необорудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;

не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области на необорудованном для купания участке побережья Каспийского моря утонули два человека.