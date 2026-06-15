Тонущую девушку спасли на озере Сайран в Алматы
Сотрудники Службы спасения Алматы предотвратили трагедию на озере Сайран, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в ДЧС города, в ходе патрулирования озера Сайран в Алмалинском районе сотрудники Службы спасения предотвратили попытку суицида.
— На береговой линии спасатели заметили тонущую девушку и оперативно извлекли ее из воды. Пострадавшей оказана необходимая помощь, — отметили в департаменте.
Спасатели призывают граждан бережно относиться к своему здоровью и жизни и при необходимости обращаться за поддержкой к специалистам.
Ранее в Алматинской области спасатели пришли на помощь мужчине, которого течением унесло в оросительный канал.