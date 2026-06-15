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    Тонущую девушку спасли на озере Сайран в Алматы

    Сотрудники Службы спасения Алматы предотвратили трагедию на озере Сайран, передает агентство Kazinform.

    Тонущую девушку спасли на озере Сайран в Алматы
    Фото: ДЧС Алматы

    Как сообщили в ДЧС города, в ходе патрулирования озера Сайран в Алмалинском районе сотрудники Службы спасения предотвратили попытку суицида.

    — На береговой линии спасатели заметили тонущую девушку и оперативно извлекли ее из воды. Пострадавшей оказана необходимая помощь, — отметили в департаменте. 

    Спасатели призывают граждан бережно относиться к своему здоровью и жизни и при необходимости обращаться за поддержкой к специалистам.

    Ранее в Алматинской области спасатели пришли на помощь мужчине, которого течением унесло в оросительный канал.

    Утонувшие Спасение Происшествия, ЧС Видео Спасатели
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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