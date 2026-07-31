Двух российских альпинисток эвакуировали с пиков Заилийского Алатау

Двух гражданок России, получивших травмы во время восхождений на пики Заилийского Алатау, эвакуировали спасатели с помощью вертолета, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

Сегодня на пульт 112 поступило сообщение о необходимости срочной эвакуации двух альпинисток, входивших в состав спортивных групп и совершавших восхождения по маршрутам различных категорий сложности.

Первая пострадавшая, 2002 года рождения, получила открытый перелом ноги во время восхождения на пик Октябренок в Карасайском районе Алматинской области. Вторая, 1992 года рождения, травмировалась при восхождении на пик Маяковского в Талгарском районе.

Для проведения спасательной операции были оперативно направлены спасатели Республиканского спасательного отряда «Барыс», Службы спасения ДЧС Алматы, а также врачи Центра медицины катастроф МЧС на вертолете Ми-8.

Сначала вертолет эвакуировал 34-летнюю альпинистку с пика Маяковского, расположенного на высоте 4 208 метров над уровнем моря. Затем воздушное судно направилось к пику Октябренок, расположенному на высоте 3 480 метров, где была эвакуирована 24-летняя девушка с открытым переломом ноги.

После завершения операции вертолет приземлился на площадке Городской клинической больницы № 4 Алматы. Пострадавших передали врачам для оказания необходимой медицинской помощи.

Как отметили в МЧС, работы проводились в исключительно сложных высокогорных условиях. Экипаж вертолета выполнил точный расчет и успешно совершил посадки на ограниченных площадках среди крутых скальных склонов, что позволило безопасно эвакуировать пострадавших.

В ведомстве напомнили, что восхождения в горах требуют тщательной подготовки, оценки погодных условий, использования сертифицированного снаряжения и строгого соблюдения требований безопасности.

Как сообщалось ранее, шесть альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли на во время восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии.