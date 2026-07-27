Шесть альпинистов погибли на Эльбрусе за сутки 

На Эльбрусе за сутки погибли шесть альпинистов. Жертвами стали пять туристов из Боснии и Герцеговины, совершавших восхождение в составе группы из семи человек, а также один российский альпинист из другой группы, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По фактам произошедшего проводится расследование.

Трагедия с иностранными альпинистами произошла во время восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии. По данным следствия, группа из семи граждан Боснии и Герцеговины начала подъем 24 июля. Вечером следующего дня из-за резкого ухудшения погоды альпинисты сбились с маршрута.

Одному из участников удалось самостоятельно спуститься с горы и сообщить спасателям, что двое его товарищей почувствовали себя плохо на высоте около 5,1 тысячи метров и скончались. Во время последующей поисково-спасательной операции сотрудники МЧС обнаружили еще одного выжившего, а также тела трех погибших. Таким образом, число жертв в этой группе достигло пяти.

По информации МЧС, спасатели эвакуировали на поляну Азау тела двух погибших. Из-за сильной метели и шквалистого ветра спуск остальных тел пришлось отложить до улучшения погодных условий.

В тот же день на Эльбрусе произошел еще один несчастный случай. Зарегистрированная группа из двух альпинистов из Ставропольского края и Тульской области запросила помощь с высоты около 5,3 тысячи метров в районе хижины Red Fox. Прибывшие спасатели обнаружили одного погибшего, второго участника эвакуировали. По данным СМИ, причиной гибели стало переохлаждение.

Следственное управление по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Обстоятельства трагедий устанавливаются.