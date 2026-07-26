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    На Эльбрусе группа альпинистов подала сигнал бедствия

    На Эльбрусе погибли два альпиниста, еще четверых участников группы ищут спасатели после сигнала бедствия, поступившего с высоты 5,1 тысяч метров, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    На Эльбрусе группа альпинистов подала сигнал бедствия
    Фото: Kazinform

    По информации МЧС, зарегистрированная группа из семи альпинистов, находившаяся на седловине Эльбруса на высоте около 5,1 тысяч метров, не смогла самостоятельно спуститься и запросила помощь.

    К месту происшествия направились сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. 

    Позже в оперативных службах сообщили, что один из участников восхождения самостоятельно спустился вниз и рассказал о случившемся. По его словам, двоим альпинистам стало плохо на большой высоте, и, по имеющейся информации, они погибли.

    Следственный комитет Кабардино-Балкарии подтвердил информацию о гибели двух участников восхождения. По данным оперативных служб, погибшие являются иностранными гражданами.

    В настоящее время спасатели продолжают поиски еще четырех альпинистов. 

    В МЧС также отметили, что на туристических маршрутах Кабардино-Балкарии зарегистрированы 130 туристических групп общей численностью 1 077 человек.

    Ранее во время восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии погиб 11-летний ребенок, его отец получил тяжелые травмы.

    Горы Мировые новости Россия Спасатели Альпинисты
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор