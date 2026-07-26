На Эльбрусе группа альпинистов подала сигнал бедствия

На Эльбрусе погибли два альпиниста, еще четверых участников группы ищут спасатели после сигнала бедствия, поступившего с высоты 5,1 тысяч метров, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По информации МЧС, зарегистрированная группа из семи альпинистов, находившаяся на седловине Эльбруса на высоте около 5,1 тысяч метров, не смогла самостоятельно спуститься и запросила помощь.

К месту происшествия направились сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Позже в оперативных службах сообщили, что один из участников восхождения самостоятельно спустился вниз и рассказал о случившемся. По его словам, двоим альпинистам стало плохо на большой высоте, и, по имеющейся информации, они погибли.

Следственный комитет Кабардино-Балкарии подтвердил информацию о гибели двух участников восхождения. По данным оперативных служб, погибшие являются иностранными гражданами.

В настоящее время спасатели продолжают поиски еще четырех альпинистов.

В МЧС также отметили, что на туристических маршрутах Кабардино-Балкарии зарегистрированы 130 туристических групп общей численностью 1 077 человек.

Ранее во время восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии погиб 11-летний ребенок, его отец получил тяжелые травмы.