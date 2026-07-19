11-летний ребенок погиб при восхождении на Эльбрус
Во время восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии погиб 11-летний ребенок, его отец получил значительные травмы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Установлено, что участниками восхождения были отец и сын 1986 и 2015 годов рождения соответственно.
По предварительным данным, 19 июля группа из двух человек совершала восхождение на восточную вершину Эльбруса. На высоте около 4,2 тысячи метров они сорвались со скал.
В результате падения ребенок погиб на месте, его отец получил значительные травмы. К пострадавшему были направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и центра «Лидер» МЧС России.
Следственные органы организовали доследственную проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.