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    11-летний ребенок погиб при восхождении на Эльбрус

    Во время восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии погиб 11-летний ребенок, его отец получил значительные травмы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    горы
    Фото: Kazinform

    Установлено, что участниками восхождения были отец и сын 1986 и 2015 годов рождения соответственно.

    По предварительным данным, 19 июля группа из двух человек совершала восхождение на восточную вершину Эльбруса. На высоте около 4,2 тысячи метров они сорвались со скал.

    В результате падения ребенок погиб на месте, его отец получил значительные травмы. К пострадавшему были направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и центра «Лидер» МЧС России.

    Следственные органы организовали доследственную проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

    Пострадавшие В мире Горы Мировые новости Россия
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор