    21:17, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Двух рыбаков унесло на отколовшейся льдине на Балхаше

    Во время рыбалки в области Жетысу двое мужчин оказались отрезанными от берега на озере Балхаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Двух рыбаков унесло на отколовшейся льдине на Балхаше
    кадр из видео

    Инцидент произошел сегодня в Сарканском районе. По информации МЧС, в 800 метрах от берега двое взрослых граждан Республики Казахстан во время подледной рыбалки оказались на отколовшейся льдине и были отрезаны от суши.

    На место незамедлительно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда. По прибытии было установлено, что мужчины находятся на дрейфующей льдине и не могут самостоятельно добраться до берега.

    С помощью плавсредства спасатели эвакуировали рыбаков и благополучно доставили их на сушу. Медицинская помощь им не потребовалась.

    В МЧС сообщают, что выход на лед в период его разрушения крайне опасен и может привести к трагическим последствиям.

    Также в ведомстве напомнили, что при угрозе чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться за помощью по номеру 112.

    Ранее сообщалось, спасатели эвакуировали 28 пассажиров с трассы в Костанайской области.

    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
