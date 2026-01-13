Двух рыбаков унесло на отколовшейся льдине на Балхаше

Инцидент произошел сегодня в Сарканском районе. По информации МЧС, в 800 метрах от берега двое взрослых граждан Республики Казахстан во время подледной рыбалки оказались на отколовшейся льдине и были отрезаны от суши.

На место незамедлительно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда. По прибытии было установлено, что мужчины находятся на дрейфующей льдине и не могут самостоятельно добраться до берега.

С помощью плавсредства спасатели эвакуировали рыбаков и благополучно доставили их на сушу. Медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС сообщают, что выход на лед в период его разрушения крайне опасен и может привести к трагическим последствиям.

Также в ведомстве напомнили, что при угрозе чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться за помощью по номеру 112.

Ранее сообщалось, спасатели эвакуировали 28 пассажиров с трассы в Костанайской области.