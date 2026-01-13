Двух рыбаков унесло на отколовшейся льдине на Балхаше
Во время рыбалки в области Жетысу двое мужчин оказались отрезанными от берега на озере Балхаш, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент произошел сегодня в Сарканском районе. По информации МЧС, в 800 метрах от берега двое взрослых граждан Республики Казахстан во время подледной рыбалки оказались на отколовшейся льдине и были отрезаны от суши.
На место незамедлительно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда. По прибытии было установлено, что мужчины находятся на дрейфующей льдине и не могут самостоятельно добраться до берега.
С помощью плавсредства спасатели эвакуировали рыбаков и благополучно доставили их на сушу. Медицинская помощь им не потребовалась.
В МЧС сообщают, что выход на лед в период его разрушения крайне опасен и может привести к трагическим последствиям.
Также в ведомстве напомнили, что при угрозе чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться за помощью по номеру 112.
