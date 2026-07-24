Двух пьяных пассажиров сняли с рейса Алматы — Астана

Двух нетрезвых пассажиров сняли с рейса Алматы — Астана за нарушение общественного порядка, одного из них за повторное нарушение привлекут к ответственности через суд, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки установлено, что правонарушителями оказались 37-летний житель Алматы и 26-летний житель Туркестанской области. Во время регистрации на рейс оба находились в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок. При этом 26-летний пассажир выражался нецензурной бранью. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Темиржан Рамазанов.

— В отношении одного из правонарушителей составлен административный материал за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Поскольку аналогичное правонарушение он совершил повторно, собранные материалы направлены в суд для принятия решения. Второй пассажир привлечен к ответственности сразу по двум статьям: за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство, — отметил он.

Также транспортная полиция напоминает: нарушения общественного порядка на объектах авиационного и железнодорожного транспорта влекут предусмотренную законодательством ответственность. Нарушители не только рискуют лишиться поездки, но и могут быть привлечены к административной, а в отдельных случаях — к уголовной ответственности. Любые действия, создающие угрозу общественному порядку и безопасности пассажиров, будут пресекаться незамедлительно.

Ранее сообщалось, что аудит выявил недостаточную цифровизацию государственных аэропортов Казахстана. Также сообщалось, что жителей Астаны наказали за ночные салюты в честь личных праздников.