Жителей Астаны наказали за ночные салюты в честь личных праздников

В Астане за неделю зарегистрировали три случая запуска салютов в ночное время. Нарушители устраивали фейерверки в честь личных праздников — рождения ребенка и обряда «қыз ұзату», а также шумели во дворах жилых домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Первый инцидент произошел в ночь на 22 июля во дворе одного из жилых домов столицы. Около полуночи группа граждан запускала салюты и громко шумела, нарушая покой жителей. Полицейские установили около шести участников происшествия, в отношении которых составили административные материалы за нарушение тишины. Кроме того, выяснилось, что салют запускала 30-летняя женщина. Ее привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Фото: Polisia.kz

23 июля еще один случай произошел на площади у монумента «Байтерек». Мужчина устроил салют в честь рождения ребенка у его друга. По словам нарушителя, пиротехнику он заранее приобрел в интернет-магазине. За нарушение общественного порядка суд назначил ему административный арест сроком на пять суток.

Еще один факт зарегистрировали 24 июля на проспекте Кошкарбаева. Там 24-летний мужчина организовал запуск салюта в честь обряда «қыз ұзату». В отношении него составлены административные материалы, которые направлены в суд.

В полиции напомнили, что использование пиротехнических изделий в ночное время нарушает общественный порядок и покой граждан, а также может представлять угрозу безопасности. Правоохранители призвали жителей и гостей столицы соблюдать требования законодательства и воздерживаться от запуска салютов после установленного времени.