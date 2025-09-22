Двух казахстанцев осудили за насилие над братом и сестрой в Павлодарской области

Дело рассмотрели в закрытом режиме в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Известно, что надругательство было совершено в 2018 году сначала над девочкой, которой на тот момент было 10 лет. При этом, подозреваемый сам был несовершеннолетним. Чуть позже пострадал и старший брат потерпевшей.

О фактах надругательства стало известно лишь в 2024 года и тогда же выяснилось, что к преступлениям причастен еще один человек. Оба в итоге оказались на скамье подсудимых.

— Вина подсудимых доказана, показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами. Преступления, совершенные подсудимыми относятся к категории особо тяжких преступлений, и предусматривают наказания только в виде лишения свободы, — сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

Уголовное дело рассмотрели по нескольким статьям, в том числе «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование», «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно о том, что двое детей стали жертвами насилия в Павлодарской области. Указывалось, что факт выявили изначально по девочке, а в ходе расследования вскрылись подробности и про ее брата.