Двух человек спасли при пожаре в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в ходе тушения пожара вспыхнувшего на кровле трех домов спасено двое людей, эвакуирован газовый баллон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

12 июля в 17:05 силы и средства ДЧС выехали по повышенному номеру по адресу: Медеуский район, улица Латифа Хамиди. По прибытии через семь минут обнаружено горение открытым пламенем кровли трех домов.

«Звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей, диспетчеры 101 оперативно сориентировали пожарных по ближайшим источникам водоснабжения, АЦ установили на гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды. Объекты были обесточены, ДП организовало оцепление места происшествия. Несмотря на то, что быстрому распространению пожара способствовало, что дома выполнены из легко-сгораемых материалов, принятыми оперативными мерами пожар локализован в 17:34, ликвидирован в 17:48. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Из дома по улице Латифа Хамиди, 19, спасено двое людей, состояние стабильное. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения. На месте работали силы и средства ДЧС - 33 человек личного состава и 9 единиц техники. Причина пожара уточняется.