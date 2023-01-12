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Двух человек спасли и 60 эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Алматы

12 Января 2023, 18:00
Двух человек спасли и 60 эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар, произошедший в многоэтажном доме по проспекту Абая, потушен. Спасены двое человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС, огнеборцы в ходе тушения спасли двух человек и эвакуировали 60, в том числе 13 детей.

По уточненным данным, пожар произошел в Алмалинском районе по проспекту Абая, 89 в пристройке (кухне) двухэтажного кафе, расположенном на 1-м и 2-м этажах дома, с последующим переходом огня на квартиру на третьем этаже и частично кровлю дома. В 16:31 возгорание ликвидировано.

Пожарным удалось отстоять значительную часть крыши, сам дом и коммерческое площади. Общая площадь пожара составила 310 кв.м.

Жители поврежденной огнем квартиры будут размещены в гостинице. Все эвакуированные находятся в прибывших для обогрева автобусах. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Алматы в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Абая напротив Центрального стадиона произошел пожар.


Фото: пресс-служба ДЧС Алматы


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