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    02:08, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Дворы многоэтажных домов благоустроят в Ленгере

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Ленгер Толебийского района Туркестанской области в этом году взялись за благоустройство дворов многоэтажек. Более 150 млн тенге выделили из районного бюджета, чтобы до конца 2021 года обновить территорию вокруг домов 1-го микрорайона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Здесь не только проложат около 7 тысяч км дорог, но и установят новые бордюры, две спортивные и четыре детские игровые площадки. Для ценителей здорового образа жизни оборудуют площадки с тренажёрами и для занятий стрит-воркаутом. Кроме того, на улицах появится около 100 опор уличного освещения.

    Всего в Ленгере 91 многоквартирный дом. В прошлом году благоустроили дворы 16-ти из них. В этом году будут благоустроены и оборудованы детскими площадками дворы еще 27 многоквартирных домов.


    Теги:
    Спорт Туркестанская область Регионы Казахстана Другие государственные органы Инфраструктурные проекты Строительство Благоустройство
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