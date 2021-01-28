Дворец школьников начал работать в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане в целях ознакомления с возможностями Дворца школьников был проведен День открытых дверей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Руководители кружков, опытные преподаватели ознакомили детей с работой студий и кружков различной направленности. Во Дворце школьникам созданы все условия для развития творческих способностей и организации досуга. Для детей работают около 60 кружков.

Среди них - Технопарк, IT-центр «Sana», Центр искусств (живопись, рукоделие, ювелирное искусство, скульптура и керамика, кожевенные работы), центр языкового обучения (пять иностранных языков). Научный центр готовит учащихся для поступления в Республиканскую физико-математическую школу, лицей образовательных инноваций, Назарбаев Интеллектуальные школы, школы «Дарын». Творческий центр (вокал, актерское искусство, искусство сатиры, танцы, традиционное пение, игры на инструментах), шахматы, детская тележурналистика, анимация, монтаж фото-,видеосъемок.

Также более 1000 учащихся имеют возможность получить дополнительное образование. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучение бесплатное. Для учащихся из многодетных семей предусмотрены льготы.

Напомним, строительство нового Дворца школьников осуществил Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Площадь объекта - 12 тыс. кв. метров. Здание оборудовано в соответствии с современными требованиями.