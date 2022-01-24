Дворцы школьников строят в двух районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев рассказал о развитии образовательной, спортивной и досуговой инфраструктуры в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в Алматы по-прежнему низкий охват бесплатным внешкольным образованием - всего 9% от общего контингента.

«Для решения данного вопроса начато строительство двух новых дворцов школьников в Алатауском и Наурызбайском районах. Мощность каждого - 675 человек. Данные объекты позволят создать благоприятные условия для реализации программ дополнительного образования и досуга детей», - сообщил замакима на площадке региональной службы коммуникаций.

Активно решается и проблема дефицита мест в детских садах и школах. Мухит Азирбаев отметил, что в этом году за счет бюджета ведется строительство пяти школ в микрорайонах «Калкаман-2» Наурызбайского района, «Нуркент», «Мадениет» и «Дархан» Алатауского района и «Кайрат» Турксибского района, а также пристроек к трем школам - №9, 48, 191. Запланировано строительство двух школ в микрорайонах «Саялы» и «Зердели» - всего на 1100 ученических мест, а также пристроек к шести школам города - №59, 112, 148, 103, 65, 97.

«По объектам дошкольного образования ведется работа по подготовке проектно-сметной документации девяти детсадов в Наурызбайском, Алатауском, Ауэзовском, Жетысуском и Турксибском районах. В период до 5 лет планируется закрыть дефицит в школах и детских садах», - сообщил заместитель акима.

М. Азирбаев также сообщил, что завершается строительство теннисного центра на 14 кортов в Алатауском районе. В первом полугодии будут введены три физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) в Алатауском, Медеуском и Турксибском районах.

«Посещение их будет доступно для всех возрастных категорий, в том числе для маломобильных граждан. В ФОКах в зависимости от категории будут универсальные спортзалы, бассейны, тренажерные залы, залы силовой подготовки, бокса и хореографии, залы для настольного тенниса и шахматный клуб», - рассказал спикер.

Кроме того, по его словам, проектируются еще семь ФОКов в Наурызбайском, Ауэзовском, Далматинском и Турксибском районах, их строительство начнут в конце года.