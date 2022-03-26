Дворцу школьников в Алматы передали подарок от Главы государства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева Дворцу школьников в Алматы в качестве подарка был передан новый школьный автобус. На нем планируется возить детей на различные конкурсы, соревнования и фестивали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О подарке Главы государства было сообщено во время визита в Алматы Касым-Жомарта Токаева 21 марта т.г.

По данным пресс-службы акимата города, автобус отвечает всем современным требованиям и рассчитан для комфортной езды, в том числе для поездок на дальние расстояния при различных погодных условиях.

Помимо систем кондиционирования и отопления, автотранспорт оснащен 4 камерами видеонаблюдения, кнопкой оповещения водителя об остановке, пандусом для людей с особыми потребностями и другими.

Также во время посещения Дворца школьников Президент поручил акимату Алматы до 15 декабря 2023 года в рамках модернизации обсерватории Дворца школьников обеспечить установку современного профессионального телескопа.