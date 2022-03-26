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    11:00, 26 Март 2022 | GMT +6

    Дворцу школьников в Алматы передали подарок от Главы государства

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева Дворцу школьников в Алматы в качестве подарка был передан новый школьный автобус. На нем планируется возить детей на различные конкурсы, соревнования и фестивали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О подарке Главы государства было сообщено во время визита в Алматы Касым-Жомарта Токаева 21 марта т.г.

    По данным пресс-службы акимата города, автобус отвечает всем современным требованиям и рассчитан для комфортной езды, в том числе для поездок на дальние расстояния при различных погодных условиях.

    Помимо систем кондиционирования и отопления, автотранспорт оснащен 4 камерами видеонаблюдения, кнопкой оповещения водителя об остановке, пандусом для людей с особыми потребностями и другими.

    Также во время посещения Дворца школьников Президент поручил акимату Алматы до 15 декабря 2023 года в рамках модернизации обсерватории Дворца школьников обеспечить установку современного профессионального телескопа.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Образование Акимат Главная Видео Алматы
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