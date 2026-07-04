Двое полицейских погибли в ДТП в ЗКО

Как сообщает департамент полиции ЗКО, по факту ДТП начато досудебное расследование.

— Проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Департамент полиции и весь личный состав органов внутренних дел выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким майора полиции Абзала Умбеткалиева и старшего сержанта полиции Нургали Адиетова, — говорится в сообщении ведомства.