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    Двое полицейских погибли в ДТП в ЗКО

    3 июля сотрудники отдела полиции Таскалинского района Западно-Казахстанской области погибли в результате дорожно-транспортного происшествия во время несения службы, передает Kazinform.

    а
    Фото: sadenov_online/ instagram

    Как сообщает департамент полиции ЗКО, по факту ДТП начато досудебное расследование.

    — Проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Департамент полиции и весь личный состав органов внутренних дел выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким майора полиции Абзала Умбеткалиева и старшего сержанта полиции Нургали Адиетова, — говорится в сообщении ведомства.

    Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников полиции.

    — Выражаю соболезнования родным и близким сотрудников отдела полиции Таскалинского района департамента полиции Западно-Казахстанской области майора полиции Абзала Умбеткалиева и старшего сержанта полиции Нургали Адиетова, погибших при исполнении служебных обязанностей, — написал министр в Instagram.

    Ержан Саденов отметил, что министерство окажет всестороннюю поддержку семьям погибших.

    Ранее сообщалось о гибели сотрудника патрульной полиции в Туркестане.

    МВД РК ДТП ЗКО Полиция Западно-Казахстанская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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