Двое полицейских погибли в ДТП в ЗКО
3 июля сотрудники отдела полиции Таскалинского района Западно-Казахстанской области погибли в результате дорожно-транспортного происшествия во время несения службы, передает Kazinform.
Как сообщает департамент полиции ЗКО, по факту ДТП начато досудебное расследование.
— Проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Департамент полиции и весь личный состав органов внутренних дел выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким майора полиции Абзала Умбеткалиева и старшего сержанта полиции Нургали Адиетова, — говорится в сообщении ведомства.
Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников полиции.
— Выражаю соболезнования родным и близким сотрудников отдела полиции Таскалинского района департамента полиции Западно-Казахстанской области майора полиции Абзала Умбеткалиева и старшего сержанта полиции Нургали Адиетова, погибших при исполнении служебных обязанностей, — написал министр в Instagram.
Ержан Саденов отметил, что министерство окажет всестороннюю поддержку семьям погибших.
Ранее сообщалось о гибели сотрудника патрульной полиции в Туркестане.