Двое погибли в результате самого мощного за столетие наводнения в Нью-Йорке

Департамент полиции Нью-Йорка подтвердил, что 39-летний мужчина был найден без сознания в затопленном подвале в Бруклине. Его извлекли водолазы.

Другой инцидент произошел в районе Вашингтон-Хайтс на севере Манхэттена, где было найдено тело 43-летнего мужчины в затопленной котельной.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что в четверг в Центральном парке выпало 1,8 дюйма осадков. Это значение побило предыдущий рекорд, установленный в 1917 году.

В четверг вечером в районах Бруклин, Куинс и Бронкс было объявлено предупреждение о наводнении. Вода затопила улицы в Квинсе, пострадали автомобили, были затоплены некоторые станции метро в Бруклине.

Сообщается, что дождь и ветер не были вызваны ураганом «Мелисса», который обрушился на Карибский бассейн. Наводнение в Нью-Йорке вызвано внутренней штормовой системой, движущейся по северо-востоку США.

Ранее сообщалось о гибели 49 человек от урагана «Мелисса» в Карибском бассейне.