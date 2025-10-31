РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:04, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Двое погибли в результате самого мощного за столетие наводнения в Нью-Йорке

    По данным полиции, два человека погибли в четверг в затопленных подвалах после рекордных осадков в некоторых районах Нью-Йорка, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на ABC News.

    Два человека погибли в результате наводнения в Нью-Йорке
    Фото: кадр из видео

    Департамент полиции Нью-Йорка подтвердил, что 39-летний мужчина был найден без сознания в затопленном подвале в Бруклине. Его извлекли водолазы.

    Другой инцидент произошел в районе Вашингтон-Хайтс на севере Манхэттена, где было найдено тело 43-летнего мужчины в затопленной котельной.

    Национальная метеорологическая служба сообщила, что в четверг в Центральном парке выпало 1,8 дюйма осадков. Это значение побило предыдущий рекорд, установленный в 1917 году.

    В четверг вечером в районах Бруклин, Куинс и Бронкс было объявлено предупреждение о наводнении. Вода затопила улицы в Квинсе, пострадали автомобили, были затоплены некоторые станции метро в Бруклине.

    Сообщается, что дождь и ветер не были вызваны ураганом «Мелисса», который обрушился на Карибский бассейн. Наводнение в Нью-Йорке вызвано внутренней штормовой системой, движущейся по северо-востоку США.

    Ранее сообщалось о гибели 49 человек от урагана «Мелисса» в Карибском бассейне.

