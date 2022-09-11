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Двое иностранцев похитили отару овец в Туркестанской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Сентября 2022, 11:30
Двое иностранцев похитили отару овец в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Казыгуртский районный отдел полиции с заявлением обратился житель города Шымкента. По словам мужчины, с пастбищного угодья в Казыгуртском районе неизвестные похитили у него 27 голов овец, стоимостью 70 000 тенге каждая. Общий ущерб, нанесенный потерпевшему, составил около 2 000 000 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали по статье 188-1 УК РК «скотокрадство».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали иностранцев, двух подозреваемых в скотокрадстве. Ими оказались граждане Узбекистана и Кыргызстана, которых доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, подозреваемые работали пастухами на соседнем пастбище и были знакомы с пастухом потерпевшего. Вместе в вечернее время они распивали спиртные напитки. Воспользовавшись тем, что знакомый пастух уснул, скотокрады увели чужих овец с пастбищ и погрузили в автомашину марки «Нива». Затем похищенное имущество иностранцы продали, а деньги потратили на собственные нужды.

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В настоящее время подозреваемые арестованы, в отношении них проводится досудебное расследование. Выясняется причастность иностранных граждан к другим аналогичным преступлениям.

Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан о необходимости укрепить хозподворья, а выпас лучше доверить проверенным людям и не оставлять скотину на пастбище без присмотра. Также следует своевременно таврировать и бирковать домашний скот.


Туркестанская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Туркестан  
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