Двое детей погибли при пожаре в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области, 2 апреля в 21:23 в Сауранском районе в поселке Бабайкорган по улице Шамши Калдаякова 35 произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме на площади 180 кв метров (общая 255 кв метров). В результате пожара произошло обрушение крыши и потолочного перекрытия 1 этажа на площади 60 кв метров (двухэтажный дом, крыша профнастил, двухскатный, стены из глиноблока).

«На месте пожара были обнаружены обгоревшие тела детей 2007 года рождения и 2009 года рождения. Пожар локализован в 22:35. Со слов очевидцев пожар начался на кухне, где были обнаружены двое погибших. На место происшествия выехали 24 сотрудника ДЧС, 7 единиц техники, также были задействованы 9 сотрудников департамента полиции и три единицы техники, БСМП (6 сотрудников и 2 единицы техники)», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.