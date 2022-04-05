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    14:11, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Двое детей погибли при пожаре в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области, 2 апреля в 21:23 в Сауранском районе в поселке Бабайкорган по улице Шамши Калдаякова 35 произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме на площади 180 кв метров (общая 255 кв метров). В результате пожара произошло обрушение крыши и потолочного перекрытия 1 этажа на площади 60 кв метров (двухэтажный дом, крыша профнастил, двухскатный, стены из глиноблока).

    «На месте пожара были обнаружены обгоревшие тела детей 2007 года рождения и 2009 года рождения. Пожар локализован в 22:35. Со слов очевидцев пожар начался на кухне, где были обнаружены двое погибших. На место происшествия выехали 24 сотрудника ДЧС, 7 единиц техники, также были задействованы 9 сотрудников департамента полиции и три единицы техники, БСМП (6 сотрудников и 2 единицы техники)», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Туркестанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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