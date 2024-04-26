Двое детей погибли при пожаре в квартире в Атырауской области

В поселке Индерборский в Атырауской области случился пожар в квартире, погибли двое детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации группы по связям с общественностью департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, сообщение о пожаре поступило сегодня, 25 апреля в 05:37 часов.

— Пожар возник в квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома. После прибытия пожарных на место вызова было установлено, что квартира полностью выгорела. В спальной комнате квартиры найдены тела детей 2014 и 2017 годов рождения. Мать детей, женщина 1995 года рождения и ее гражданский супруг найдены в бессознательном состоянии. Они доставлены каретой скорой помощи в реанимационное отделение центральной районной больницы, — сообщила группа по связям с общественностью ДЧС.

В настоящее время с целью выяснения причин возгорания проводит работу пожарно-исследовательская лаборатория.

Пожар был локализован в 06:02 часов, в 06:10 полностью потушен.

Напомним, 16 апреля апреля вечером в городе Атырау в 10-ти этажном жилом доме произошел пожар. С помощью пожарной автолестницы спасено 4 человека, из них 2 детей. Спасение трехмесячного малыша попало на видео.