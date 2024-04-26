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    18:44, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Двое детей погибли при пожаре в квартире в Атырауской области

    пожар
    Фото: freepik.com

    В поселке Индерборский в Атырауской области случился пожар в квартире, погибли двое детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации группы по связям с общественностью департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, сообщение о пожаре поступило сегодня, 25 апреля в 05:37 часов.

    — Пожар возник в квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома. После прибытия пожарных на место вызова было установлено, что квартира полностью выгорела. В спальной комнате квартиры найдены тела детей 2014 и 2017 годов рождения. Мать детей, женщина 1995 года рождения и ее гражданский супруг найдены в бессознательном состоянии. Они доставлены каретой скорой помощи в реанимационное отделение центральной районной больницы, — сообщила группа по связям с общественностью ДЧС.

    В настоящее время с целью выяснения причин возгорания проводит работу пожарно-исследовательская лаборатория.

    Пожар был локализован в 06:02 часов, в 06:10 полностью потушен.

    Напомним, 16 апреля апреля вечером в городе Атырау в 10-ти этажном жилом доме произошел пожар. С помощью пожарной автолестницы спасено 4 человека, из них 2 детей. Спасение трехмесячного малыша попало на видео.

    Теги:
    Атырауская область ДЧС Пожар Регионы Казахстана Дети Происшествия, ЧС
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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