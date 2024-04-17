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    08:19, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Спасение трехмесячного малыша при пожаре в Атырау попало на видео

    Спасение трехмесячного малыша при пожаре в Атырау
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    16 апреля апреля вечером в городе Атырау в 10-ти этажном жилом доме произошел пожар. С помощью пожарной автолестницы спасено 4 человека, из них 2 детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

    Огонь вспыхнул на первом этаже многоэтажного дома. Видео спасения при пожаре трехмесячного ребенка распространилось в Сети.

    В 20:16 пожар ликвидирован, причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет.



    Теги:
    Атырауская область Атырау Пожар Спасение Дети Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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