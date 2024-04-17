08:19, 17 Апрель 2024 | GMT +6
Спасение трехмесячного малыша при пожаре в Атырау попало на видео
16 апреля апреля вечером в городе Атырау в 10-ти этажном жилом доме произошел пожар. С помощью пожарной автолестницы спасено 4 человека, из них 2 детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Огонь вспыхнул на первом этаже многоэтажного дома. Видео спасения при пожаре трехмесячного ребенка распространилось в Сети.
В 20:16 пожар ликвидирован, причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет.