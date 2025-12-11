РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:01, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение возобновили на трассах в двух областях Казахстана

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Движение транспорта ограничили на трассах области Улытау
    Фото: Pexels

    11 декабря 2025 года в 11:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для легковых видов автотранспорта:

    Жамбылская область:

    • на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области).

    Туркестанская область:

    • на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 593-654 (от границы Жамбылской области до села Машат).

    Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

    Ранее мы сообщали, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 11 декабря.

    Теги:
    КазАвтоЖол Регионы Транспорт Непогода Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
Автор
    Автор
