Движение возобновили на трассах в двух областях Казахстана

11 декабря 2025 года в 11:00 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для легковых видов автотранспорта:

Жамбылская область:

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области).

Туркестанская область:

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 593-654 (от границы Жамбылской области до села Машат).

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

Ранее мы сообщали, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 11 декабря.