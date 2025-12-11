Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 11 декабря

По данным нацкомпании, утром 11 декабря 2025 года будет открыто движение для легковых видов транспорта на следующих участках автодорог.

Область Жетысу:

на автодороге республиканского значения «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 254-315 (участок границк Алматинской области — село Алтынколь);

на автодороге республиканского значения «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 275-323, (участок город Талдыкорган — поселок Кызылагаш).

Алматинская область:

на автодороге республиканского значения «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 126-254 (от села Шелек до границы области Жетысу);

на автодороге республиканского значения «Байсеит — Кокпек — Чунджа — Коктал км 21-104 (от села Шелек до границы области Жетысу).

Область Абай:

на автодороге республиканского значения «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км. 910-1087 (с.Калбатау — до поворота в село Богас).

Ограничение движения

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на следующих дорогах:

Алматинская область:

для грузовых видов автотранспорта на автодороге «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 59-143, участок село Жанакурылыс — граница Жамбылской области.

Жамбылская область:

для грузовых видов автотранспорта на автодороге «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» участок «Старый обход перевала Кордай» км. 143-214, уч. граница Алматинской области — село Кордай;

для грузового и общественного вида автотранспорта на автодороге «Сарыозек — Коктал» км. 40 — 68 перевал Алтын Емель.

Туркестанская область

для грузового вида автотранспорта на автодороге «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 593-654, участок граница Жамбылской области — село Машат.

Закрыты для всех видов транспорта

В связи с ухудшением погодных условий на следующих дорогах закрыто движение для всех видов транспорта:

Область Жетысу:

на автодороге «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 413-557, участок город Сарканд — город Ушарал;

на автодороге «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 323-387, участок поселок Кызылагаш — поселок Жансугуров.

Мангистауская область:

на автодороге «Актау — Курык» км. 13-72, участок город Актау — село Курык;

на автодороге «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай — Утес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 338-642, участок село Бейнеу — село Шетпе;

на автодороге «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай — Утес — Шетпе — Жетыбай — Актау» км. 642-786, участок село Шетпе — город Актау.

на автодороге «Жетыбай — Жанаозен — гр. РТ» км. 0-58, участок село Жетыбай — город Жанаозен;

на автодороге «Форт — Шевченко — Таучик — Шетпе» км. 91-161, участок село Таучик — село Шетпе.

Жамбылская область:

на автодороге «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 534-593, участок поселок Айша биби — граница Туркестанской области.

на автодороге «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» участок «Новый обход перевала Кордай» км. 159-238, участок село Кенен — село Кайнар. Движение будет осуществляться через старый перевал Кордай.

Область Жетысу:

на автодороге «Ушарал — Достык» км. 10-164, участок станция Ушарал — станция Достык.

Отметим, в 16 областях и в городе Алматы объявили штормовое предупреждение на четверг.