Движение в историческом центре Алматы перекроют в выходные

В Алматы из-за вечернего забега Summer Relay временно ограничат движение транспорта в эту субботу, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

В субботу, 18 июля, состоится летняя вечерняя эстафета Summer Relay. В этом году соревнования впервые пройдут по новой трассе, проложенной через исторический центр города. В связи с проведением забега на ряде центральных улиц будет временно ограничено движение транспорта.

Фото: акимат Алматы

Старт и финиш соревнований разместят на площади Астана. Маршрут пройдет по улицам Толе би, Кабанбай батыра, Панфилова и пр. Абылай хана. Команды из пяти человек преодолеют эстафету общей протяженностью 10 км, а для юных участников состоятся забеги на дистанциях 500, 1000 и 2000 метров.

Маршрут пройдет по улицам Толе би, Кабанбай батыра, Панфилова и проспекту Абылай хана. Участники пробегут мимо здания Союза писателей Казахстана, Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, гостиницы «Алматы», памятника Жамбылу Жабаеву, Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая и памятника Темирбеку Жургенову.

В связи с подготовкой и проведением мероприятия движение будет ограничено на следующих участках:

с 09:00 18 июля до 06:00 19 июля — по ул. Толе би (от ул. Панфилова до пр. Абылай хана);

с 20:00 до 23:00 18 июля — по пр. Абылай хана (от ул. Толе би до ул. Кабанбай батыра);

с 20:00 до 23:00 — по ул. Кабанбай батыра (от пр. Абылай хана до пр. Назарбаева);

с 20:00 до 23:00 — по ул. Панфилова (от ул. Кабанбай батыра до ул. Толе би).

Время ограничений рассчитано с учетом безопасного проведения соревнований и поэтапного прохождения дистанции участниками.

Организаторы рекомендуют жителям и гостям города заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений движения.

Ранее сообщалось, что в Алматы из-за дорожных и строительных работ временно меняются схемы движения девяти автобусных маршрутов.