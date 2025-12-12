РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:26, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение транспорта возобновили на трассах Жамбылской области

    Об открытии движения на трассах Жамбылской области сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    Движение транспорта возобновили на трассах Жамбылской области
    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform

    12 декабря в 03:00 на автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

    — На участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР», км 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области) движение автотранспорта открыто, — говорится в сообщении.

    Для получения дополнительной информации круглосуточно работает колл-центр: 1403.

    Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Жамбылская область
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают