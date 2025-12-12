Движение транспорта возобновили на трассах Жамбылской области

12 декабря в 03:00 на автодорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:

— На участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР», км 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области) движение автотранспорта открыто, — говорится в сообщении.

Для получения дополнительной информации круглосуточно работает колл-центр: 1403.

Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение.