08:16, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5
Движение транспорта возобновили на трассах в двух регионах Казахстана
Движение открыто на двух участках трасс республиканского значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».
В Акмолинской области движение открыли от ПВП Жибек Жолы до границы с Карагандинской областью, с 30-го по 92-й километр, в Карагандинской области — от границы с Акмолинской областью до ПВП Темиртау, с 92-го по 164-й километр.
Для получения актуальной информации о состоянии дорог можно обратиться в круглосуточный колл-центр по номеру 1403.
Напомним, движение ограничили накануне вечером в двух областях Казахстана из-за ухудшения погодных условий.