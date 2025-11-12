Движение транспорта возобновили на трассах в двух регионах Казахстана

В Акмолинской области движение открыли от ПВП Жибек Жолы до границы с Карагандинской областью, с 30-го по 92-й километр, в Карагандинской области — от границы с Акмолинской областью до ПВП Темиртау, с 92-го по 164-й километр.

Для получения актуальной информации о состоянии дорог можно обратиться в круглосуточный колл-центр по номеру 1403.

Напомним, движение ограничили накануне вечером в двух областях Казахстана из-за ухудшения погодных условий.