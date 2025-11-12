РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:16, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение транспорта возобновили на трассах в двух регионах Казахстана

    Движение открыто на двух участках трасс республиканского значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Движение транспорта возобновили на трассах в двух регионах Казахстана
    Фото: Pexels

    В Акмолинской области движение открыли от ПВП Жибек Жолы до границы с Карагандинской областью, с 30-го по 92-й километр, в Карагандинской области — от границы с Акмолинской областью до ПВП Темиртау, с 92-го по 164-й километр.

    Для получения актуальной информации о состоянии дорог можно обратиться в круглосуточный колл-центр по номеру 1403.

    Напомним, движение ограничили накануне вечером в двух областях Казахстана из-за ухудшения погодных условий.

    Дороги Карагандинская область Авто Акмолинская область
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
