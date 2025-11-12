РУ
    21:10, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на дорогах в двух областях Казахстана

    «КазАвтоЖол» предупредил водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в Акмолинской и Карагандинской областях, передает агентство Kazinform.

    погода, боран, метель, дорога
    Фото: Агибай Аяпбргенов / Kazinform

    По данным АО «НК КазАвтоЖол» с 19:30 11 ноября в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта:

    Акмолинская область: а/д «Астана-Караганды-Алматы» — уч. ПВП Жибек Жолы — гр. Карагандинской обл. (30–92 км);

    Карагандинская область: а/д «Астана-Караганда-Алматы» — уч. гр. Акмолинской обл. — ПВП Темиртау (92-164 км).

    Ранее сообщалось, что 11 ноября в 15 регионах Казахстана и Астане будет штормовая погода.

    Наталья Мосунова
