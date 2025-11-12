Движение ограничили на дорогах в двух областях Казахстана

По данным АО «НК КазАвтоЖол» с 19:30 11 ноября в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта:

Акмолинская область: а/д «Астана-Караганды-Алматы» — уч. ПВП Жибек Жолы — гр. Карагандинской обл. (30–92 км);

Карагандинская область: а/д «Астана-Караганда-Алматы» — уч. гр. Акмолинской обл. — ПВП Темиртау (92-164 км).

Ранее сообщалось, что 11 ноября в 15 регионах Казахстана и Астане будет штормовая погода.