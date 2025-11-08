Движение пригородного маршрута № 317 приостановили в Астане из-за непогоды

Как сообщает пресс-служба компании, в связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородного маршрута № 317.

Остальные пригородные маршруты остаются на линии.

Пригородный маршрут № 317 в Астане следует от транспортного центра «Алай-Astra» до села Софиевка.

Напомним, ранее сообщалось, что движение на трассе Астана — Шидерты ограничили из-за непогоды.