22:08, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5
Движение пригородного маршрута № 317 приостановили в Астане из-за непогоды
В связи с плохой погодой в столице временно приостановили движение пригородного маршрута № 317, передает агентство Kazinform со ссылкой на CTS.
Как сообщает пресс-служба компании, в связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородного маршрута № 317.
Остальные пригородные маршруты остаются на линии.
Пригородный маршрут № 317 в Астане следует от транспортного центра «Алай-Astra» до села Софиевка.
Напомним, ранее сообщалось, что движение на трассе Астана — Шидерты ограничили из-за непогоды.