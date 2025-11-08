РУ
    22:08, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение пригородного маршрута № 317 приостановили в Астане из-за непогоды

    В связи с плохой погодой в столице временно приостановили движение пригородного маршрута № 317, передает агентство Kazinform со ссылкой на CTS.

    Фото: CTS

    Как сообщает пресс-служба компании, в связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородного маршрута № 317.

    Остальные пригородные маршруты остаются на линии.

    Пригородный маршрут № 317 в Астане следует от транспортного центра «Алай-Astra» до села Софиевка.

    Напомним, ранее сообщалось, что движение на трассе Астана — Шидерты ограничили из-за непогоды.

