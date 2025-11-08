РУ
    18:17, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение на трассе Астана — Шидерты ограничили из-за непогоды

    Для грузовиков и общественного транспорта ограничили движение на участке Астана — граница Павлодарской области, передает агентство Kazinform.

    Фото: Pexels

    По данным ДЧС Астаны, 7 ноября с 18:30 в связи с плохой видимостью, низовой метелью, сильным порывистым ветром и снегопадом вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на республиканской автодороге Астана — Ерейментау — Шидерты (16–200 км) на участке Астана — граница Павлодарской области.

    Ранее мы писали, на каких трассах Казахстана действуют ограничения 7 ноября.

     

    Теги:
    Астана Авто Закрытие дорог
    Анастасия Палагутина
    Автор
