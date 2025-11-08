Движение на трассе Астана — Шидерты ограничили из-за непогоды

По данным ДЧС Астаны, 7 ноября с 18:30 в связи с плохой видимостью, низовой метелью, сильным порывистым ветром и снегопадом вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на республиканской автодороге Астана — Ерейментау — Шидерты (16–200 км) на участке Астана — граница Павлодарской области.

