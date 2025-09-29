Движение по улице Манаса в Алматы ограничат ночью

— В связи с проведением работ по замене трубопровода на участке улицы Мынбаева движение будет ограничено с 22:00 29 сентября до 08:00 30 сентября по ул. Манаса, на участке между проспектом Абая и улицей Сатпаева, — сообщили в предприятии «Алматы Су».

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения и качественного проведения ремонтных работ.

На улице Мынбаева продолжается реконструкция изношенных сетей холодного водоснабжения. Проект позволит обеспечить надежное и стабильное водоснабжение для более чем 50 тысяч жителей района.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Отметим, 31 июля в Алматы начались работы по реализации проекта реконструкции территории вдоль улицы Пушкина на участке от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя. После завершения работ участок улицы Пушкина преобразуют в пешеходную аллею.

В апреле этого года на проспекте Райымбека батыра началось строительство линии BRT. Основные работы планируется завершить до конца 2025 года.



