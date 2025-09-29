РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:57, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Движение по улице Манаса в Алматы ограничат ночью

    В ночь с 29 на 30 сентября в Бостандыкском районе Алматы вводятся временные ограничения для движения автотранспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ремонт, дорога
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — В связи с проведением работ по замене трубопровода на участке улицы Мынбаева движение будет ограничено с 22:00 29 сентября до 08:00 30 сентября по ул. Манаса, на участке между проспектом Абая и улицей Сатпаева, — сообщили в предприятии «Алматы Су».

    Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения и качественного проведения ремонтных работ.

    На улице Мынбаева продолжается реконструкция изношенных сетей холодного водоснабжения. Проект позволит обеспечить надежное и стабильное водоснабжение для более чем 50 тысяч жителей района.

    Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

    Отметим, 31 июля в Алматы начались работы по реализации проекта реконструкции территории вдоль улицы Пушкина на участке от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя. После завершения работ участок улицы Пушкина преобразуют в пешеходную аллею.

    В апреле этого года на проспекте Райымбека батыра началось строительство линии BRT. Основные работы планируется завершить до конца 2025 года. 

    Теги:
    Дороги Транспорт Алматы Закрытие дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
