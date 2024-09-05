Движение по улице Ескараева ограничат в Алматы

В Алматы временно закроют проезд по улице Ескараева для восстановления дорожного покрытия после ремонта теплосетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 08:00 5 сентября до 06:00 9 сентября движение автотранспорта в Бостандыкском районе будет закрыто по улице Ескараева от проспекта Е. Серкебаева до улицы Розыбакиева. Движение будет перекрыто в обе стороны.

Фото: акимат Алматы

Временные ограничения вводятся для восстановления асфальтобетонного покрытия дороги после проведенного ремонта на сетях теплоснабжения.

Ранее сообщалось о продлении ремонта на улице Курмангазы на участках от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова до середины сентября.

В городе также до 15 сентября закрыто движение по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г) в Жетысуском районе, по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысускую до улицы Тянь-Шаньской.