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    23:00, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Движение по улице Ескараева ограничат в Алматы

    Ремонт дорог дорожные знаки жол жөндеу жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Алматы временно закроют проезд по улице Ескараева для восстановления дорожного покрытия после ремонта теплосетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 08:00 5 сентября до 06:00 9 сентября движение автотранспорта в Бостандыкском районе будет закрыто по улице Ескараева от проспекта Е. Серкебаева до улицы Розыбакиева. Движение будет перекрыто в обе стороны.

    ремонт дорог
    Фото: акимат Алматы

    Временные ограничения вводятся для восстановления асфальтобетонного покрытия дороги после проведенного ремонта на сетях теплоснабжения.

    Ранее сообщалось о продлении ремонта на улице Курмангазы на участках от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова до середины сентября. 

    В городе также до 15 сентября закрыто движение по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г) в Жетысуском районе, по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысускую до улицы Тянь-Шаньской. 

    Теги:
    Дороги Транспорт Алматы Авто Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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