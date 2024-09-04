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    23:00, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Ремонт улицы Курмангазы в Алматы продлили до середины сентября

    ремонт дорог
    Фото: акимат Алматы

    Введенное ранее ограничение по улице Курмангазы на участке от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова продлено до середины сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Продлить ремонтные работы подрядная организация была вынуждена из-за высокой загруженности заводов, производящих железобетонные изделия и трубопроводную продукцию, что повлияло на поставку строительных материалов и увеличение сроков выполнения строительно-монтажных работ, - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены. Подрядная организация приступает к благоустройству участка, который планируется завершить к середине сентября с учетом погодных условий.

    Напомним, что на указанном выше участке проводились плановые работы по реконструкции трубопровода, который пролегает под проезжей частью на участке длиной 305 метров. Трубопровод был введен в эксплуатацию в 1986 году, и за последние 5 лет на нем устранили около 10 повреждений.

    Стоит отметить, что в городе до 15 сентября закрыто движение по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г) в Жетысуском районе, по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысускую до улицы Тянь-Шаньской. 

    Теги:
    Дороги Транспорт Алматы Авто Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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