Движение по Суэцкому каналу восстановлено

КАИР. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено после небольшой задержки, все проблемы устранены. Об этом сообщил во вторник источник в управлении водной магистрали Египта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Навигация по каналу продолжилась в нормальном режиме после устранения технической неисправности нефтеналивного танкера Minerva Nike. Движение осуществляется сейчас на регулярной основе, и поводов для беспокойства нет», - сообщили в управлении водной магистрали Египта.

Напомним, в конце марта крупное грузовое судно село на мель в Суэцком канале, заблокировав один из самых загруженных торговых маршрутов в мире. Данная ситуация даже грозила усугублением кризиса в цепочке поставок товаров. Попыток снять контейнеровоз Ever Given с мели было много. 29 марта контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале.