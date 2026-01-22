Движение перекроют на двух улицах Шымкента

Как сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на указанных участках продолжаются работы по возведению железнодорожных путепроводов, в связи с чем и вводятся временные ограничения движения.

На улице Тленшина в районе путепровода движение транспорта будет полностью перекрыто с 00:00 22 января до 08:00 24 января.

На улице Момынова движение под мостом будет закрыто с 22 января сроком на две недели.

— Водителей просим заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения в соответствии с утвержденной схемой, — отметили в ведомстве.

Что строят и когда завершат работы

Конкурс на строительство автопереездов над железной дорогой на улицах Момынова и Тленшина был проведен в декабре 2024 года. Основные строительно-монтажные работы начались в 2025 году.

В середине января текущего года на улице Момынова состоялось техническое открытие нового железнодорожного путепровода протяженностью 132 метра. Проект стоимостью 8,5 млрд тенге реализуется за счет госбюджета.

Подрядной организации предстоит завершить обустройство нижней части дороги под мостом. После установления благоприятных погодных условий начнется укладка второго слоя асфальта. Окончательное завершение проекта запланировано на май.

Параллельно в Шымкенте продолжается строительство аналогичного железнодорожного путепровода на улице Тленшина. Сдать этот объект в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.

Ранее также сообщалось о реализации еще одного крупного инфраструктурного проекта. Kazinform выяснил, кто построит автодорожный мост почти за 10 млрд тенге на пересечении проспекта Байдибек би и малой объездной дороги по улице Толеметова.