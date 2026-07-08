Движение открыли по трассе в ВКО в обход строящегося аэропорта

Пятикилометровый объезд построили в связи с возведением нового аэропорта в Катон-Карагайском районе.

Ранее республиканская трасса проходила через территорию, где сегодня ведется строительство воздушной гавани. После завершения проекта прежний участок дороги окажется между зданием терминала и взлетно-посадочной полосой. Поэтому одновременно со строительством аэропорта было принято решение перенести трассу.

— Новый участок является частью республиканской автомобильной дороги. Его строительство выполнялось подрядной организацией, которая возводит аэропорт. Перенос трассы был необходим, поскольку существующая дорога проходила непосредственно по территории будущего аэропорта и не позволяла реализовать проект в соответствии с требованиями безопасности, — пояснил заместитель директора филиала АО «НК „Казавтожол“ по ВКО Алмас Касенов.

Теперь транспорт движется по новой дороге с двумя полосами движения. Это особенно актуально в преддверии международного фестиваля «Алтай — золотая колыбель тюркского мира», когда поток автомобилей в Катон-Карагайский район традиционно увеличивается. В этот раз там ждут более 15 тысяч туристов.

При этом объект пока не введен в эксплуатацию. На участке продолжаются работы по устройству обочин, водопропускных лотков, установке бордюрного камня и завершению элементов дорожной инфраструктуры.

— До окончания всех работ действует временное ограничение скорости — 40 километров в час. Кроме того, на объекте продолжает работать строительная техника. Все этапы строительства и последующее принятие дороги в эксплуатацию находятся под контролем специалистов Восточно-Казахстанского филиала Национального центра качества дорожных активов, — сообщили в центре.

Водителей просят соблюдать временные ограничения скорости и требования дорожных знаков до полного завершения строительства.

Ранее сообщалось, что аварийный мост через реку Тургень заменят новым в Алматинской области.