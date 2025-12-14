22:39, 13 Декабрь 2025 | GMT +5
Движение ограничили на трассах в пяти регионах Казахстана
В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Алматинской области:
- 13 декабря в 22:00 часов в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской и Карагандинской области вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Караганды — Алматы» км. 2214-2295 (уч. гр.Жамбылской обл.- с. Каншенгель).
Ориентировочное время открытия дороги — 14 декабря 2025 года в 09:00.
В Актюбинской области:
- В 21:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — гр. РФ (п/п Курмангазы)» км 104–181 (уч. г. Кандыагаш — п.Шубаркудук).
- В Западно-Казахстанской области вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Актобе — Уральск — гр. РФ» км 526-610 (уч.гр. ЗКО — п. Кобда).
- Вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Гр.РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр.КНР» км 776-965 (уч. АЗС Экойл — п. Карабутак).
Ориентировочное время открытия дороги — 14 декабря 2025 года в 07:00.
В Жамбылской области:
- В Карагандинской области вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Караганды — Алматы» км. 2214-2252 (уч с. Бурылбайтал — гр.Алматинской обл.).
Ориентировочное время открытия дороги — 14 декабря 2025 года в 09:00.
В Западно-Казахстанской области:
- Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги а/д «Казталовка -Жанибек — гр.РФ» км. 10-103 (уч. п.Казталовка — п.Жанибек)
- Введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Актобе — Уральск-гр. РФ» км. 394-526 (уч. п.Жымпиты — гр.Актюбинской обл)
- Введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Онеге — Бисен — Сайхин» км. 1-103 (уч. п.Онге — п.Сайхин).
Ориентировочное время открытия дорог — 14 декабря 2025 года в 07:00.
В области Абай:
- Вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск — Семей» км 103-198 (гр.Восточно-Казахстанской области — г. Семей).
- Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Семей — Кайнар» км. 8-284 (уч. г. Семей — с. Кайнар.)
Ориентировочное время открытия дороги — 14 декабря 2025 года в 06:00.
Ранее сообщалось, что ряд трасс закрыли в ВКО из-за метели и гололеда.