Движение ограничили на трассах в пяти регионах Казахстана

13 декабря в 22:00 часов в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской и Карагандинской области вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Караганды — Алматы» км. 2214-2295 (уч. гр.Жамбылской обл.- с. Каншенгель).

Ориентировочное время открытия дороги — 14 декабря 2025 года в 09:00.

В Актюбинской области:

В 21:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — гр. РФ (п/п Курмангазы)» км 104–181 (уч. г. Кандыагаш — п.Шубаркудук).

В Западно-Казахстанской области вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Актобе — Уральск — гр. РФ» км 526-610 (уч.гр. ЗКО — п. Кобда).

Вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Гр.РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр.КНР» км 776-965 (уч. АЗС Экойл — п. Карабутак).

Ориентировочное время открытия дороги — 14 декабря 2025 года в 07:00.

В Жамбылской области:

В Карагандинской области вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Караганды — Алматы» км. 2214-2252 (уч с. Бурылбайтал — гр.Алматинской обл.).

Ориентировочное время открытия дороги — 14 декабря 2025 года в 09:00.

В Западно-Казахстанской области:

Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги а/д «Казталовка -Жанибек — гр.РФ» км. 10-103 (уч. п.Казталовка — п.Жанибек)

Введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Актобе — Уральск-гр. РФ» км. 394-526 (уч. п.Жымпиты — гр.Актюбинской обл)

Введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Онеге — Бисен — Сайхин» км. 1-103 (уч. п.Онге — п.Сайхин).

Ориентировочное время открытия дорог — 14 декабря 2025 года в 07:00.

В области Абай:

Вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск — Семей» км 103-198 (гр.Восточно-Казахстанской области — г. Семей).

Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Семей — Кайнар» км. 8-284 (уч. г. Семей — с. Кайнар.)

Ориентировочное время открытия дороги — 14 декабря 2025 года в 06:00.

