    22:39, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на трассах в пяти регионах Казахстана

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На двух трассах в Казахстане ограничили скорость из-за погодных условий
    Фото: Pexels

    В Алматинской области:

    • 13 декабря в 22:00 часов в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской и Карагандинской области вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Караганды — Алматы» км. 2214-2295 (уч. гр.Жамбылской обл.- с. Каншенгель).

    Ориентировочное время открытия дороги — 14 декабря 2025 года в 09:00.

    В Актюбинской области:

    • В 21:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — гр. РФ (п/п Курмангазы)» км 104–181 (уч. г. Кандыагаш — п.Шубаркудук).
    • В Западно-Казахстанской области вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Актобе — Уральск — гр. РФ» км 526-610 (уч.гр. ЗКО — п. Кобда).
    • Вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Гр.РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр.КНР» км 776-965 (уч. АЗС Экойл — п. Карабутак).

    Ориентировочное время открытия дороги — 14 декабря 2025 года в 07:00.

    В Жамбылской области:

    • В Карагандинской области вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Караганды — Алматы» км. 2214-2252 (уч с. Бурылбайтал — гр.Алматинской обл.).

    Ориентировочное время открытия дороги — 14 декабря 2025 года в 09:00.

    В Западно-Казахстанской области:

    • Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги а/д «Казталовка -Жанибек — гр.РФ» км. 10-103 (уч. п.Казталовка — п.Жанибек)
    • Введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Актобе — Уральск-гр. РФ» км. 394-526 (уч. п.Жымпиты — гр.Актюбинской обл)
    • Введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги «Онеге — Бисен — Сайхин» км. 1-103 (уч. п.Онге — п.Сайхин).

    Ориентировочное время открытия дорог — 14 декабря 2025 года в 07:00.

    В области Абай:

    • Вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск — Семей» км 103-198 (гр.Восточно-Казахстанской области — г. Семей).
    • Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Семей — Кайнар» км. 8-284 (уч. г. Семей — с. Кайнар.)

    Ориентировочное время открытия дороги — 14 декабря 2025 года в 06:00.

    Ранее сообщалось, что ряд трасс закрыли в ВКО из-за метели и гололеда.

    Дороги КазАвтоЖол Регионы Непогода Закрытие дорог
