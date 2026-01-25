Движение ограничили на трассе в области Жетысу
В национальной компании «КазАвтоЖол» предупредили об ограничении движения в области Жетысу, передает агентство Kazinform.
25 января 2026 года в 02:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал – Достык» с 84 по 164 км (поселок Коктума – станция Достык).
Ориентировочное время открытия – 26 января в 10:00.
Напомним, штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на 25 января.
Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года операторы контакт-центра 1403 приняли и обработали более миллиона обращений от пользователей республиканских дорог. Водители в основном обращались по вопросам состояния дороги, буксировки сломавшихся автомобилей, оплаты платных дорог и другим вопросам.