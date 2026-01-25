РУ
    03:15, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Движение ограничили на трассе в области Жетысу

    В национальной компании «КазАвтоЖол» предупредили об ограничении движения в области Жетысу, передает агентство Kazinform.

    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform

    25 января 2026 года в 02:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал – Достык» с 84 по 164 км (поселок Коктума – станция Достык).

    Ориентировочное время открытия – 26 января в 10:00.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на 25 января.

    Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года операторы контакт-центра 1403 приняли и обработали более миллиона обращений от пользователей республиканских дорог. Водители в основном обращались по вопросам состояния дороги, буксировки сломавшихся автомобилей, оплаты платных дорог и другим вопросам.

    Дороги КазАвтоЖол Непогода Штормовое предупреждение
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
