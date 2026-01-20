Движение ограничили на трассе в области Абай

19 января 2026 года в 19:00 в связи ухудшением погодных вводится ограничение движения для автомобилей оснащенных дизельными двигателями и общественного транспорта на участке автодороги «Граница КНР-Майкапшагай-с обходом Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-граница РФ» км. 910-1002 (с. Калбатау — с. Кокпекты).

Ориентировочное время открытия дороги — 20 января 2026 года в 08:00 часов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года операторы контакт-центра 1403 приняли и обработали более миллиона обращений от пользователей республиканских дорог, передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

Водители в основном обращались по вопросам состояния дороги, буксировки сломавшихся автомобилей, оплаты платных дорог и другим вопросам.