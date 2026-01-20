РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:03, 19 Январь 2026

    Движение ограничили на трассе в области Абай

    В национальной компании «КазАвтоЖол» предупредили об ограничении движения в области Абай, передает агентство Kazinform.

    Снегопад в Костанайской области: где закрыты трассы
    Фото: МВД

    19 января 2026 года в 19:00 в связи ухудшением погодных вводится ограничение движения для автомобилей оснащенных дизельными двигателями и общественного транспорта на участке автодороги «Граница КНР-Майкапшагай-с обходом Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-граница РФ» км. 910-1002 (с. Калбатау — с. Кокпекты). 

    Ориентировочное время открытия дороги — 20 января 2026 года в 08:00 часов.

    Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года операторы контакт-центра 1403 приняли и обработали более миллиона обращений от пользователей республиканских дорог, передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

    Водители в основном обращались по вопросам состояния дороги, буксировки сломавшихся автомобилей, оплаты платных дорог и другим вопросам.

     

