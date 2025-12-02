РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:06, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на трассе в двух областях Казахстана

    Об ограничении движения в Костанайской и Актюбинской областях сообщили в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform. 

    снегопад
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    — 1 декабря 2025 года в 20:30 в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 234-385, (уч. гр.Актюбинской обл.- с. Денисовка), — говорится в сообщении нацкомпании.

    Ориентировочное открытие дороги — 2 декабря 2025 года в 00:00.

    Ранее в нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана. 

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Костанайская область Закрытие дорог Актюбинская область
    Асель Елюбаева
    Автор
