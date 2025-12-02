Движение ограничили на трассе в двух областях Казахстана

— 1 декабря 2025 года в 20:30 в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 234-385, (уч. гр.Актюбинской обл.- с. Денисовка), — говорится в сообщении нацкомпании.