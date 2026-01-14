Движение ограничили на трассах в двух регионах Казахстана

14 января 2026 года в 13:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения.

Актюбинская область:

— на участке автодороги «Актобе — Атырау — граница РФ» км. 104-337 (уч. г. Кандыагаш — гр.Атырауской обл.).

— на участке автодороги «Актобе — Атырау — граница РФ» км. 11-104 (уч. г. Актобе — г. Кандыагаш);

— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 776-965 (АЗС ЭКО ойл — п.Карабутак).

— «Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз» км. 3-257 (уч. г. Кандыагаш — г. Шалкар). Ориентировочное время открытия дорог — 15 января 2026 года в 00:00.

— «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 0-39 (Северный обход г. Актобе). Ориентировочное время открытия дорог — 15 января 2026 года в 00:00.

Атырауская область:

— на участке автодороги «Актобе — Атырау — граница РФ» км. 337-346 (уч. гр.Актюбинской обл. — п.Сагиз). Ориентировочное время открытия дороги — 15 января 2026 года в 00:00 часов.

Напомним, в 13 областях, а также в столице страны объявили штормовое предупреждение на 14 января.