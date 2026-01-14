РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:21, 14 Январь 2026

    Движение ограничили на трассах в двух регионах Казахстана

    В Казахстане из-за ухудшения погодных условий временно ограничено движение на нескольких участках автодорог республиканского значения, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол»

    Фото: КазАвтоЖол

    14 января 2026 года в 13:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения.

    Актюбинская область:

    — на участке автодороги «Актобе — Атырау — граница РФ» км. 104-337 (уч. г. Кандыагаш — гр.Атырауской обл.).

    — на участке автодороги «Актобе — Атырау — граница РФ» км. 11-104 (уч. г. Актобе — г. Кандыагаш);

    — на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 776-965 (АЗС ЭКО ойл — п.Карабутак).  

    — «Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз» км. 3-257 (уч. г. Кандыагаш — г. Шалкар). Ориентировочное время открытия дорог — 15 января 2026 года в 00:00.

    — «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 0-39 (Северный обход г. Актобе). Ориентировочное время открытия дорог — 15 января 2026 года в 00:00.

    Атырауская область:

    — на участке автодороги «Актобе — Атырау — граница РФ» км. 337-346 (уч. гр.Актюбинской обл. — п.Сагиз). Ориентировочное время открытия дороги — 15 января 2026 года в 00:00 часов.

    Напомним, в 13 областях, а также в столице страны объявили штормовое предупреждение на 14 января.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
