Движение ограничили на трассах в четырех регионах Казахстана

28 декабря 2025 года в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках республиканских автодорог:

Атырауская область:

«Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 3-210 (уч. п.Доссор-гр.Мангистауской обл.).

«Актобе-Уральск-гр.РФ» км 179-189 (уч. п.Индер-гр.ЗКО).

Ориентировочное время открытия дорог — 29 декабря 2025 года в 00:00.

Мангистауская область:

«Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 210-332 (уч. гр.Атырауской обл.-с.Бейнеу).

Ориентировочное время открытия дороги– 28 декабря 2025 года в 18:00.

Западно-Казахстанская область:

на автомобильной дороге «Актобе-Уральск-гр.РФ» км 189-492 (уч. Атырауской обл.-г.Уральск).

на автомобильной дороге «Актобе-Уральск-гр.РФ» км 273-526 (п.Барбастау-гр.Актюбинской обл.).

Актюбинская область:

на автомобильной дороге «Актобе-Уральск-гр.РФ» км 526-610 (уч. гр.З-Казахстанской обл.-п.Кобда).

Ориентировочное время открытия дорог — 29 декабря 2025 года в 00:00.

Ранее сообщалось о том, что штормовая погода ожидается в 14 областях Казахстана.