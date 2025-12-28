РУ
    13:42, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на трассах в четырех регионах Казахстана

    Об ограничении движения в четырех областях сообщили в компании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    Несколько трасс закрыли в Казахстане из-за ухудшения погоды
    Фото: Pexels

    28 декабря 2025 года в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках республиканских автодорог: 

    Атырауская область: 

    • «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 3-210 (уч. п.Доссор-гр.Мангистауской обл.). 
    •  «Актобе-Уральск-гр.РФ» км 179-189 (уч. п.Индер-гр.ЗКО).

    Ориентировочное время открытия дорог — 29 декабря 2025 года в 00:00.

    Мангистауская область:

    • «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 210-332 (уч. гр.Атырауской обл.-с.Бейнеу). 

    Ориентировочное время открытия дороги– 28 декабря 2025 года в 18:00. 

    Западно-Казахстанская область:

    • на автомобильной дороге «Актобе-Уральск-гр.РФ» км 189-492 (уч. Атырауской обл.-г.Уральск).
    • на автомобильной дороге «Актобе-Уральск-гр.РФ» км 273-526 (п.Барбастау-гр.Актюбинской обл.).

    Актюбинская область: 

    • на автомобильной дороге «Актобе-Уральск-гр.РФ» км 526-610 (уч. гр.З-Казахстанской обл.-п.Кобда).

    Ориентировочное время открытия дорог — 29 декабря 2025 года в 00:00. 

    Ранее сообщалось о том, что штормовая погода ожидается в 14 областях Казахстана. 

